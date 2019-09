Μουντομπάσκετ 2019 – Εθνική Ελλάδας: Ο Παπαγιάννης «κάρφωσε» τους Βραζιλιάνους! video

Παπαγιάννης και Σλούκας “μοίρασαν” μια πολύ όμορφη φάση, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με η Βραζιλία, στο Μουντομπάσκετ της Κίνας.

Μετά από ένα… γαλανόλευκο ριμπάουντ, η Εθνιλή Ελλάδας έφυγε στον αιφνιδιασμό, ο Σλοιύκας ύψωσε την μπάλα για τον Παπαγιάννη, που κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Βραζιλίας, γράφοντας το 25-40 (30-40 το σκορ του ημιχρόνου).

Να αναφέρουμε ότι ο σέντερ του Παναθηναϊκού πέτυχε 4 στο ημίχρονο (3 ριμπάουντ).

.@kos_slou with 6 assists in 12 mins 🎩. Game Changer. @HellenicBf 🇬🇷 up by 10 at HT. #HellasGotGame #BRAGRE

