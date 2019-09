Μουντομπάσκετ 2019: Φοβερός Μιλουτίνοφ! Κάρφωσε στο πρόσωπο του αντιπάλου του – video

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συνδύασε την ουσία με το θέαμα στην πρώτη περίοδο του αγώνα της Σερβίας με την Ισπανία, για τη φάση των «16» του Μουντομπάσκετ 2019.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού πήρε την ασίστ από τον Γιόβιτς και κάρφωσε στο πρόσωπο του Ερνανγκόμεθ, ο οποίος δεν μπόρεσε να σταματήσει τον ψηλό της Σερβίας κάτω από το καλάθι.

Ο Μιλουτίνοφ πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με την Εθνική Σερβίας, σκορπώντας χαμόγελα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Frame it up and hang it on your wall, @NMilutinov. THIS IS A POSTER! 🖼️

📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ#SrbijaGotGame #FIBAWC #ESPSRB pic.twitter.com/0IWrTfIWbB

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 8, 2019