Μουντομπάσκετ 2019: Η Γαλλία «λύγισε» τη Λιθουανία και προκρίθηκε

Πήρε το “θρίλερ”. Η Γαλλία τα… χρειάστηκε μέχρι να φτάσει στη νίκη επί της Λιθουανίας και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του “εισιτηρίου” για τα προημιτελικά του Μουντομπάσκετ της Κίνας.

Οι «τρικολόρ» επικράτησαν 78-75 της Λιθουανίας στο “Nanjing Gymnasium of Youth” και σφράγισαν την πρόκριση για την οκτάδα, όπως άλλωστε και η Αυστραλία, η οποία ήθελε νίκη των Γάλλων για να περάσει από απόψε στην επόμενη φάση.

Στο φινάλε του αγώνα (στα 15’’) ο Ντε Κολό έδωσε την… χαριστική βολή με δίποντο, διαμορφώνοντας το 78-75 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα, μιας και η Λιθουανία δεν αξιοποίησε την τελευταία επίθεση, με τον Μασιούλις να είναι άστοχος σε τρίποντο.

Ο Ντε Κολό ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους (3/7 δίποντα και 3/6 τρίποντα και 6/7) και 4 ασίστ. Πρώτος σκόρερ της Γαλλίας -και της αναμέτρησης- ήταν ο Φουρνιέ, ο οποίος είχε 24 πόντους (8/17 δίποντα και 2/5 τρίποντα).

Big Time Performance From A Big Time Player. @EvanFourmizz goes for 24 PTS as @FRABasketball 🇫🇷 are in the Quarter-Finals! #FranceGotGame pic.twitter.com/2IfNd9fkTg — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019

Στην αντίπερα όχθη, ο Βαλαντσιούνας είχε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 τάπες σε 26:12, ενώ ο Καλνιέτις σημείωσε 12 πόντους και ο Γκριγκόνις με τον Λεκαβίτσιους πέτυχαν από 10. Ο Ματσιούλις της ΑΕΚ πέτυχε 5 πόντους και είχε 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 26:33.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 50-40, 65-54, 78-75.