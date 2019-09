Μουντομπάσκετ 2019: Ξεκίνησαν τα «μαγικά» οι Σέρβοι στη φάση των «16» – video

Η Σερβία φρόντισε να συνδυάσει την ουσία με το θέαμα στο παιχνίδι με το Πουέρτο Ρίκο για τη φάση των «16» του Μουντομπάσκετ 2019. Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς έβγαλε μία εντυπωσιακή φάση με πρωταγωνιστές τους Γιόβιτς και Μαριάνοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ βρίσκει τους συμπαίκτες του με κλειστά μάτια, με τον πολύπειρο άσο να δίνει μία τρομερή ασίστ στον γίγαντα Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ο οποίος κάρφωσε στο καλάθι του Πουέρτο Ρίκο.

That took Bobi just a second. 🧨💥 @BobanMarjanovic

