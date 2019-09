Μουντομπάσκετ 2019: Οι ΗΠΑ πάνε στην… Εθνική με άγριες διαθέσεις! video

Τα βρήκαν… μπαστούνια στο τελευταίο τους ματς κόντρα στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ όμως επέστρεψαν στις εντυπωσιακές εμφανίσεις, διαλύοντας την Ιαπωνία με 98-45.

Οι ΗΠΑ έκαναν έτσι το 3x3 στο γκρουπ τους και πέρασαν σε νέο όμιλο για τη φάση των “16” του Μουντομπάσκετ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο την Ελλάδα (07.09.2019 / μάλλον 15:30, ενώ θα αντιμετωπίσει και τη Βραζιλία).

Κορυφαίος για την Team USA ο Τζέιλεν Μπράουν με 20 πόντους, ενώ από τους “Σαμουράι” ο Γιουντάι Μπάμπα με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-9, 56-23, 84-31, 98-45.

