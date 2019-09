Μουντομπάσκετ 2019: Πρόβλημα στις ΗΠΑ! Χάνει την Ελλάδα ο Τέιτουμ

Οι ΗΠΑ πήραν τελικά τη νίκη επί της Τουρκίας, έστω και στην παράταση, στη δεύτερη αγωνιστική του Μουντομπάσκετ της Κίνας, όμως έχασαν τον Τζέισον Τέιτουμ.

Ο σούπερ σταρ των Μπόστον Σέλτικς τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για περίπου 5 ημέρες, χάνοντας τα επόμενα δύο παιχνίδια της εθνικής του ομάδας, με το δεύτερο να αφορά την κόντρα του με την Ελλάδα, αν και εφόσον η «γαλανόλευκη» επικρατήσει αύριο (05/09, 15:00) της Νέας Ζηλανδίας.

Jayson Tatum injury update from USA Basketball: He's out the next 5 days (at least 2 games) & will be reevaluated on Monday, Sept. 9, the day the U.S. plays its 2nd of 2 2nd round games.

