Δεν άφησε κανένα περιθώριο να απειληθεί από την Αργεντινή, την έκανε να… γονατίσει στο Πεκίνο και σήκωσε το δεύτερο Μουντομπάσκετ της ιστορίας της. Η Ισπανία ήταν εκπληκτική στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019, επικράτησε με των “Γκαούτσος” με 95-75 και ανέβηκε στην… κορυφή του κόσμου.

Κορυφαίος για την ομάδα του Σκαριόλο, που είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Γιουλ (15 π.) και Γκασόλ (14 π.).

Από τους “Γκαούτσος”, ο Γκάμπριελ Ντεκ έμοιαζε να… μάχεται μόνος του, σημειώνοντας 24 πόντους (3/6 τρίποντα). Το προσπάθησε και ο Λαπροβίτολα με 17 πόντους.

Η Ισπανία έκανε ένα τρομερό ξεκίνημα, πετυχαίνοντας 7 σερί πόντους, την ώρα που η Αργεντινή έδειξε άστοχη και νευρική. Οι “φούριας ρόχας” συνέχισαν στο ίδιο τέμπο (και με πολύ καλή άμυνα), αναγκάζοντας τον αντίπαλο κόουτς να καλέσει τάιμ άουτ. Οι “Γκαούτσος” έδειξαν μεγάλη δυσκολία κόντρα στη… σκυλίσια άμυνα της ομάδας του Σκαριόλο, αλλά ο Μπρουσίνο πέτυχε όλους τους πόντους των “Γκαούτσος” και μείωσε σε 8-14. Η Αργεντινή έφτασε μέχρι το -1, αλλά η Ισπανία πήρε και πάλι… μπρος και με δικό της σερί έφτασε στο 14-23 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η Αργεντινή “ξύπνησε” αμυντικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά η Ισπανία έδειξε επιθετική πολυφωνία και ανέβασε τη διαφορά +17. Οι “Γαούτσος” όμως πήραν ανάσες… ζωής, με τα σερί καλάθια του Λαπροβίτολα, μειώνοντας στους 10 πόντους (21-31). Το ματς απέκτησε “τρελό” ρυθμό μέχρι το ημίχρονο, η Αργεντινή έφτασε στο -8 (με τον Σκόλα με μένει άποντος για 20 λεπτά και τον Καμπάτσο να προσπαθεί να βρει τον καλό του εαυτό), αλλά και πάλι οι “φούριας ρόχας” είχαν τον τρόπο να διαχειριστούν την πίεση που δέχθηκαν και να πάνε στο ημίχρονο με +12 (31-43).

Πρόβλημα όμως για τον Σκαριόλο αποτέλεσαν τα τρία φάουλ που φορτώθηκαν οι Ρούμπιο και Ρίμπας. Την ίδια στιγμή, εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως η Ισπανία μάζεψε 10 επιθετικά ριμπάουντ, μόλις τρία λιγότερα από τα αμυντικά της Αργεντινής (13).

Η Αργεντινή ήταν άστοχη στο τρίτο δεκάλεπτο (οι δύο βολές του Βιλντόζα ήταν οι μοναδικοί πόντου των “Γκαούτσος” για περίπου πέντε λεπτά αγώνα) κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Ισπανία και με σερί ανέβασε τη διαφορά στο +22 (33-55). Η άμυνα των “φούριας ρόχας”… στραγγάλισε την “αλμπισελέστε” κι έτσι δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει τη διαφορά. Μοναδικό αξιοσημείωτο του τρίτου δεκαλέπτου, οι πρώτοι πόντου του Σκόλα, από εκτέλεση βολών.

Ο τελικός είχε μπει σε μια… πορεία, η Αργεντινή έκανε την ύστατη προσπάθεια για να του δώσει και πάλι ενδιαφέρον στην 4η περίοδο. Μικρές στιγμές έλλειψης συγκέντρωσης των Ιβήρων έδωσαν το δικαίωμα στους Αργεντινούς “ψαλιδίσουν” τη διαφορά (τρομερό παιχνίδι από τον Ντεκ). Η Ισπανία “συνήλθε” μετά το τάιμ άουτ του Σκαριόλο, έστειλε την μπάλα στον Γκασόλ (πήρε απανωτά φάουλ με… βολές) και κάπως έτσι φτάσαμε στο τελικό +20 (75-95).

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 31-43, 47-66, 75-95

Αργεντινή: Μπρουσίνο 8 (2/2 τρίποντα), Καφάρο, Καμπάσο 11 (1/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Ντεκ 24 (9/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/6 βολές), Ντέλια 2, Φιέλερουπ, Γκαλίτσι, Γκαρίνο, Λαπροβίτολα 17 (2/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7/8 βολές), Ρεντίβο 3 (1), Σκόλα 8 (1/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Βιλντόζα 2 (0/3 τρίποντα, 2/2 βολές).

Ισπανία: Μπεϊράν, Κλαβέρ 2, Κολόμ, Ρούντι 11 (2/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκασόλ 14 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 9/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 11 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Γουίλι Ερνανγκόμεθ 11 (4/6 δίποντα, 3/4 βολές), Γιουλ 15 (6/10 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Οριόλα 6 (7 ριμπάουντ), Ραμπασέδα, Ρίμπας 5 (1), Ρούμπιο 20 (5/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη).

Τα στατιστικά των δύο ομάδων

Αργεντινή: 15/34 δίποντα, 7/27 τρίποντα, 24/28 βολές, 27 ριμπάουντ (22+5), 15 ασίστ, 14 λάθη, 11 κλεψίματα, 1 τάπα

Ισπανία: 25/45 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 27/33 βολές, 47 ριμπάουντ (34+13), 20 ασίστ, 14 λάθη, 9 κλεψίματα, 8 τάπες.