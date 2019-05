Μπακς – Αντετοκούνμπο: «Είμαι ο πρώτος που πρέπει να βελτιωθεί»

Ο φετινός αποκλεισμός των Μιλγουόκι Μπακς από τους τελικούς του ΝΒΑ, βοήθησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρει το κίνητρο που έψαχνε για να παρουσιαστεί ακόμη πιο βελτιωμένος τη νέα αγωνιστική σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του ΝΒΑ και να διεκδικήσει και πάλι την κορυφή.

“Πολλές ομάδες υποστηρίζουν ότι μπορούν να βελτιωθούν, όμως εμείς όντως μπορούμε να το κάνουμε και εγώ είμαι ο πρώτος που πρέπει να βελτιωθεί”, είπε χαμογελαστός ο Αντετοκούνμπο στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχισε, ο Greek freak” τόνισε: “Είναι όμορφο να περπατάς στην πόλη και να βλέπεις τον κόσμο να φοράει ρούχα των Μπακς. Τους φέραμε στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τους αγώνες μας κι αυτό είναι καταπληκτικό. Όπως λένε, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Μου αρέσει αυτό που συνέβη, διότι θα μου δώσει κίνητρο. Πραγματικά μου αρέσει αυτό. Θέλω να επιστρέψουν όλοι για την επόμενη σεζόν, διότι έχουμε μια τρομερή ομάδα. Δεν υπάρχουν εγωιστές εδώ, τους είπα πως αισθάνομαι για εκείνους, όμως δεν θέλω να συμμετάσχω στις συζητήσεις, ούτε να επηρεάσω τις αποφάσεις του front office”.

“What do you guys say? What doesn’t kill you makes you stronger. This will motivate me but I love it, I love that.”

