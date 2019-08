«Μπαμ»! Πρώτη ήττα για την Team USA μετά την Εθνική Ελλάδας! videos

Έκπληξη από την Αυστραλία, σχεδόν μία εβδομάδα πριν την έναρξη του Μουντομπάσκετ της Κίνας, αφού νίκησε με 98-94 την Team USA στη Μελβούρνη, μπροστά σε 52.079 θεατές, στη δεύτερη μέσα σε 48 ώρες μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα των ΗΠΑ με ρόστερ από παίκτες ΝΒΑ μετά 13 χρόνια και 78 αγώνες. Τελευταία ομάδα που είχε καταφέρει να κερδίσει τους Αμερικανούς , ήταν η Εθνική Ελλάδας, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 στην Σαϊτάμα!

Ο Άντριου Μπόγκουτ με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ μαζί με τον Τζο Ινγκλς που είχε 15 πόντους και 7 ασίστ ήταν επίσης εξαιρετικοί για τους νικητές.

Τα μεγάλα σουτ των Πάτι Μιλς και Τζο Ινγκλς στο φινάλε ήταν όμως αυτά που έδωσαν τη νίκη στους “μπούμερς”. Ο γκαρντ των Σπερς είχε 30 πόντους συμβάλλοντας στην πρώτη ήττα των Αμερικανών μετά από 13 χρόνια.

Από την Team USA ο Κέμπα Γουόκερ με 22 και ο Χάρισον Μπαρνς με 20 πόντους προσπάθησαν περισσότερο.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 48-49, 78-76, 98-94.

Αυστραλία (Λεμάνις): Λαντέιλ 8 (7 ριμπάουντ), Μπέινς 13 (1), Ινγκλς 15 (1 τρίποντο, 7 ασίστ), Ντελαβεντόβα 2, Μιλς 30 (6/12 δίποντα, 4/10 τρίποντα), Γκούλντινγκ 5 (1), Γκλίντον, Κρικ 2, Κάι 7, Μπόγκουτ 16 (7/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάρλοου.

Team USA (Πόποβιτς): Μπαρνς 20 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Σμαρτ 7 (1), Μίντλετον 4, Μίτσελ 12 (2), Τέρνερ 4, Μπράουν 8 (1), Λόπεζ, Πλάμλι 1, Τέιτουμ 5, Γουόκερ 22 (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές), Γουάιτ 8, Χάρις 3 (1).

#RT @NBA : 👀 Andrew Bogut no look dime to Patty Mills! #FIBAWC

🇦🇺 @Patty_Mills erupts for 30 PTS (13 in 4Q) to guide the @BasketballAus win over @usabasketball in Melbourne! pic.twitter.com/Qh5so0RMNp

— NBA (@NBA) August 24, 2019