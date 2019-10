Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Νέο στραπάτσο! “Άρρωστοι” και στη Βιτόρια οι “ερυθρόλευκοι”

Απογοητευτικός ξανά ο Ολυμπιακός, που ηττήθηκε από τη Μπασκόνια στη Βιτόρια με 82-66, σε ένα ματς που αν οι γηπεδούχοι ήταν πιο εύστοχοι, θα μπορούσε να εξελιχθεί “εφιαλτικά” για την ομάδα του Κεμζούρα, η οποία ακόμα κι έτσι έφυγε με άδεια χέρια από ένα ακόμα ματς.



Πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους “ερυθρόλευκους”. Τα ματς που απομένουν είναι ακόμα πολλά στη Euroleague αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού μόνο ενθαρρυντική δεν είναι ενώ έρχεται “διαβολοβδομάδα” με δύο πολύ δύσκολα, απέναντι σε Μακάμπι και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε “νευρικά” στη Βιτόρια και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 7-2, αλλά με ένα μικρό σερί ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε το προβάδισμα με 13-12. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, οι “ερυθρόλευκοι” ακολουθούσαν κατά πόδας τη Μπασκόνια, δείχνοντας να έχουν σε καλή βραδιά την περιφέρειά τους με το δεκάλεπτο να λήγει με το σκορ 23-21.

Η συντριπτική υπεροχή των γηπεδούχων στα επιθετικά ριμπάουντ -14 μέτρησαν συνολικά στο πρώτο ημίχρονο- ήταν αυτή που… ρέφαρε την αστοχία τους και τους επέτρεψε να οικοδομήσουν διψήφια διαφορά αφού βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 38-27 λίγο πριν το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου.

Σε εκείνο το σημείο όμως Τσέρι, Σπανούλης και Πολ κατά σειρά “βομβάρδισαν” με διαδοχικά τρίποντα το καλάθι των Βάσκων και έφεραν τον Ολυμπιακό σε απόσταση βολής (38-36). Μία κακή αμυντική αντιμετώπιση στην τελευταία φάση του δεκαλέπτου -όμως- επέτρεψε στο Σενγκέλια να πετύχει buzzer beater τρίποντο στέλνοντας την ομάδα στα αποδυτήρια όντας στο +5 (41-36).

.@TokoShengelia23 drains the triple to beat the buzzer and end the half in style for @Baskonia #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5x0W3uR816

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2019