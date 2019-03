Μπουντούτσνοστ – Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» ανάσα! «Έσπασε» το αρνητικό σερί

Δείτε το LIVE του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός στο Μαυροβούνιο. Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση για τρία δεκάλεπτα, πέρασε άνετα από την έδρα της Μπουντούτσνοστ, επικρατώντας των Μαυροβούνιων με 89-76, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν βαθμολογική ανάσα, καθώς έβαλαν… φρένο στο σερί πέντε ηττών στη διοργάνωση κι ανέβηκαν στο 13-12, κάνοντας σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη οκτάδα, που χαρίσει το εισιτήριο για τα πλέι οφ.

Τα δύσκολα, βέβαια, τώρα ξεκινούν για τους Πειραιώτες, οι οποίοι την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μιλουτίνοβ, ο οποίος έκανε… πλάκα κάτω από τα καλάθια, απόντος και του Μπιτάτζε. Ο Σέρβος σέντερ μέτρησε 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τον Ολυμπιακό στη νίκη. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Πρίντεζης με 19 πόντους σε 23 λεπτά, ενώ εξαιρετικός ήταν κι ο Βεζένκοφ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

