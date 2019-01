“Μύλος” στην Ιταλία μετά από μία ανάρτηση του Μάικ Τζέιμς για την ιταλική αστυνομία, την οποία και κατηγορεί για έλεγχο βάσει προφίλ, μια ρατσιστική συνήθεια που έχει φέρει πολλές δολοφονίες πολιτών στις ΗΠΑ.

“Εγώ κι οι φίλοι μου αντιμετωπίσαμε ρατσισμό από την ιταλική αστυνομία. Ντροπή. Συμβαίνει και στην Ευρώπη τελικά. Περπατούσαμε και σταμάτησε περιπολικό. Βγήκαν έξω μας σημάδεψαν με όπλο και ζήτησαν ταυτότητα. Τους είπα πως δεν τους δείχνω τίποτα αν δεν κατεβάσουν τα όπλα τους”, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.

Police stopped me and my two friends in the midst of 50 people walking. Got out they car with guns in hand talking about show me ID smh. I’m not reaching for shit until u put your gun away — Mike James (@TheNatural_05) January 5, 2019

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι “μου είπαν να ηρεμήσω και ότι είναι κάτι νορμάλ. Δεν υπάρχει τίποτα νορμάλ στο να πηδάς από το αμάξι σημαδεύοντας ανθρώπους με όπλα”.

They gon tell me to stay calm this is normal. Ain’t nothin normal about hopping out a car pointing guns at people — Mike James (@TheNatural_05) January 5, 2019

Η ιταλική αστυνομία φέρεται να απάντησε πάντως, διαψεύδοντας την καταγγελία του Αμερικανού γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο, επιβεβαιώνοντας τον έλεγχο, αλλά όχι και ότι έβγαλαν όπλα μπροστά στον παίκτη και τους φίλους του.