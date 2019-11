“Μυθικό” ρεκόρ για Λεμπρόν Τζέιμς – “Ο Θεός να ευλογεί τις Η.Π.Α”! video

Ο Λεμπρόν Τζέιμς πέτυχε άλλο ένα “triple double” στη νίκη των Λέικερς επί των Μπουλς. Αυτό ήταν το τρίτο σερί “triple double” για τον “Βασιλιά”, κάτι που δεν είχε πετύχει παίκτης των “λιμνανθρώπων” για 32 ολόκληρα χρόνια, όπως ενημέρωσαν οι Λέικερς αλλά και ο ίδιος ο Τζέιμς με ανάρτησή του στα social media!

Ο Τζέιμς είχε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ κόντρα στους Μπουλς και δείχνει ασταμάτητος φέτος, παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει πλέον το 34ο έτος της ηλικίας του, προκαλώντας το θαυμασμό με τελευταίο παράδειγμα αυτό του παλαίμαχου σέντερ Κέντρικ Πέρκινς, ο οποίος πόσταρε στα social media το παρακάτω:

«Ο Λεμπρόν μου είπε ότι θα κυνηγήσει πίσω τον θρόνο του σύντομα και τώρα βρίσκεται σε αποστολή! Τρία συνεχόμενα triple double και η σεζόν μόλις ξεκίνησε! Νιώθω άσχημα για το υπόλοιπο πρωτάθλημα! Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ».

Δείτε την ανάρτηση του Κέντρικ Πέρκινς

Lebron did tell me that he was going to reclaim his throne in due time and got damn it he’s on a mission right now. 3 Straight Triple Doubles and the season just started! Feel sorry for the rest of the league!!! God Bless America

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) November 6, 2019