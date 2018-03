NBA: 10ήμερο συμβόλαιο σε Παπαγιάννη!

Όπως αναφέρει ο Αντριάν Βονιαρόβσκι του ESPN, ο Γιάννης Παπαγιάννης υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Να θυμίσουμε πως πριν από περίπου ένα μήνα, ο Έλληνας σέντερ αποδεσμεύτηκε από τους Σακραμέντο Κινγκς, που τον είχαν αποκτήσει στο νούμερο 13 του draft το 2016.

Ο Παπαγιάννης ελπίζοντας ότι θα πείσει τους παράγοντες των Μπλέιζερς να του προσφέρουν συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Portland is signing center Georgios Papagiannis to a 10-day contract, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2018