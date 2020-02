Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Team Giannis είναι ήδη έτοιμοι για τη μεγάλη σημερινή μάχη κόντρα στην Team Lebron για το All Star Game του NBA.

Ο Greek Freak βρίσκεται από νωρίς στο γήπεδο του Σικάγο και φωτογραφήθηκε μαζί με την ομάδα του, την οποία ο ίδιος επέλεξε στη σχετική διαδικασία. Η πλειοψηφία του κόσμου τους θέλει… αουτσάιντερ απόψε, αλλά όλα θα κριθούν στο παρκέ. Μείνετε συντονισμένοι στο Newsit.gr για το μεγάλο παιχνίδι.

#TeamGiannis captain @Giannis_An34 arrives for his 4th #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/dC62PCjNh9

📸 @Klow7 and #TeamGiannis check in for portraits ahead of the #NBAAllStar Game!



📺: @NBAonTNT ⏰: 8pm/et pic.twitter.com/boAr3Z7WmB