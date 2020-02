Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ηττήθηκε στο τέλος από την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς και έτσι ο Greek Freak έχασε το βραβείο του MVP του All Star Game 2020, από τον Καγουάι Λέοναρντ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των Κλίπερς είχε 30 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα στο ματς και παρέλαβε το βραβείο που από φέτος φέρει το όνομα του Κόμπε Μπράιαντ. Επικράτησε έτσι ξανά του Έλληνα ηγέτη των Μπακς και σε αυτή την άτυπη “μονομαχία” , μετά την περσινή νίκη του και στους τελικούς της Ανατολής, με τους Τορόντο Ράπτορς, τους οποίους και οδήγησε στη συνέχει στον τίτλο.

Kawhi dedicated his ASG MVP to Kobe: "I want to thank Kobe for everything he's done for me. All the long talks and workouts. Thank you. This one's for him." pic.twitter.com/PVq2H6GZU6