NBA: Απίστευτο ξύλο μεταξύ παικτών στο Σίξερς – Τίμπεργουλβς! Δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν

Οι Τζοέλ Εμπίντ και Καρλ Άντονι Τάουνς πιάστηκαν στα χέρια στον αγώνα των Σίξερς με τους Τίμπεργουλβς, που βρήκε νικητές του πρώτους 117-95, με τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου και τους πάγκους των δύο ομάδων να μην μπορούν να σταματήσουν τον καυγά, η ακριβής αιτία του οποίου παραμένει… άγνωστη.

Μέσα στο ματς πάντως οι δυο παίκτες φαίνονταν κατά διαστήματα να ανταλλάσουν αρκετές κουβέντες οπότε κάποια στιγμή το κακό έγινε με τις μπουνιές και τα κεφαλοκλειδώματα να έχουν την τιμητική τους και τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου να ψάχνουν τρόπο να χωρίσουν τους δύο μονομάχους.

KAT and Embiid GOING AT IT. Wow. pic.twitter.com/bXjAGiB5ul — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2019

Did Ben Simmons really put KAT in a chokehold? pic.twitter.com/kS5JvT63CY — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2019

Όταν κόπασε η ένταση, αποβλήθηκαν φυσικά και οι δύο, με τον Έμπιντ να… γελάει προς τον αντίπαλό του για αυτή την εξέλιξη και να φεύγει από το γήπεδο κάνοντας νόημα στους οπαδούς των Σίξερς να ξεσηκωθούν.

https://twitter.com/BleacherReport/status/1189703619076968448