Το Κλίβελαντ απέκλεισε δύσκολα τους Πέισερς, αλλά με τον Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει πράγματα και θαύματα για ένα ακόμη παιχνίδι, πήραν προβάδισμα με το… καλημέρα και κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς, στη δεύτερη θέση των πλέι οφ του ΝΒΑ. Ο «Βασιλιάς» έκανε τριπλ νταμπλ με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ, για το 112-113 στην παράταση.

Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, ο Στεφ Κάρι επέστρεψε πανηγυρικά από τον τραυματισμό του, καθώς με 28 πόντους, οδήγησε τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο 2-0 επί των Πέλικανς, με 121-116. Κορυφαίος για τους πρωταθλητές ήταν πάντως ο Ντουράντ που είχε 29 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

LeBron James (26 PTS, 13 AST, 11 REB) posts his 2nd triple-double of the #NBAPlayoffs to fuel the @cavs in Game 1! #WhateverItTakes pic.twitter.com/EzQZWoR7nd

Steph Curry receives a warm welcome back from #DubNation and buries the triple on his first possession!#NBAPlayoffs @NBAonTNT pic.twitter.com/cRoNaN24NG

— NBA (@NBA) May 2, 2018