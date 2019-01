NBA: Έγραψε ιστορία ο Κάρι! Τρίτος κορυφαίος σουτέρ τριπόντων

Ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος σουτέρ τριών πόντων στο NBA. Ο ηγέτης των Γουόριορς αποτελεί τον φόβο και τρόμο των αμυνών τα τελευταία χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, βλέποντας στα περισσότερα παιχνίδια το αντίπαλο καλάθι σαν… κουβά.

Ο Αμερικανός άσος βρίσκεται πλέον στην 3η θέση του πίνακα με τους κορυφαίους σουτέρ τριπόντων, καθώς στον νικηφόρο αγώνα με τους Σικάγο Μπουλς (146-109), ευστόχησε σε πέντε τρίποντα, φθάνοντας στον εντυπωσιακό απολογισμό των 2.285 σουτ έξω από την γραμμή. Ο τρις πρωταθλητής του ΝΒΑ, ξεπέρασε τον Τζέισον Τέρι που από το 1999 μέχρι το 2018 (σ.σ. έπαιξε σε Ατλάντα και Ντάλας) και σε 1.410 αγώνες σημείωσε 2.282 τρίποντα.

Ο Κάρι που έφθασε στην 3η θέση του πίνακα, μετά από μόλις 656 αγώνες, έχει μπροστά του τον Ρέτζι Μίλερ που έχει ευστοχήσει σε 2.560 τρίποντα και τον Ρέϊ Αλεν που βρήκε στόχο έξω από την γραμμή 2.973 φορές.

Write it in the record books 🖋

when you hear you're third on the all-time made threes list pic.twitter.com/XmYIivNaWt

— Golden State Warriors (@warriors) January 12, 2019