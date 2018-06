NBA: Ελεύθερος ο Λεμπρόν Τζέιμς!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε να κάνει opt out από το τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Καβαλίερς, το οποίο θα του απέφερε του χρόνου 35,6 εκατ. δολάρια!

Αυτό σημαίνει πως ο “βασιλιάς” είναι πλέον free agent για να αποφασίσει το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, ψάχνοντας ένα πολύ καλό συμβόλαιο από μια “δυνατή” ομάδα που θα μπορέσει να τον βοηθήσει να κατακτήσει ένα ακόμα “δαχτυλίδι”.

Προσπάθεια για να αποκτήσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς φαίνεται πως θα κάνουν Λέικερς, Σίξερ και Σπερς, ενώ δεν αποκλείεται να οι Καβαλίερς να προσπαθήσουν να του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

Sources: Cleveland Cavaliers star LeBron James has declined his $35.6M player option for 2018-19 and will enter free agency.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2018