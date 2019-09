NBA – ESPN: «Αυτά είναι τα πέντε κορυφαία παιχνίδια της δεκαετίας» videos

Στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης λίστας του ESPN με τα 5 κορυφαία παιχνίδια της δεκαετίας στο NBA βρίσκεται ο 6ος τελικός της σειράς του 2013 ανάμεσα σε Σαν Αντόνιο Σπερς και Mαϊάμι Χιτ, με τον Ρέι Άλεν να τον στέλνει στην παράταση με απίστευτο τρίποντο.

Ακολουθούν ο 7ος τελικός του 2016 στο Όκλαντ με τους Καβαλίερς να παίρνουν το πρώτο τους πρωτάθλημα κόντρα στους Γουόριορς, οι τελικοί Δύσης Γκόλντεν Στέιτ – Θάντερ (2016), η ανατροπή από το -15 των Μάβερικς κόντρα στους Χιτ (τελικοί 2011) και το τελευταίο ματς του Κόμπι Μπράιαντ.

ESPN’s top 5 NBA games of the 2010s

1) Spurs vs Heat Game 6 in the 2013 Finals

2) Cavs vs Warriors Game 7 in the 2016 Finals

3) Warriors vs Thunder Game 6 in the 2016 WCF

4) Mavericks vs Heat Game 2 in the 2011 Finals

5) Kobe’s last game

— NBA Central (@TheNBACentral) September 17, 2019