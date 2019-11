NBA: Φοβερή κόντρα Ντόνσιτς – Λεμπρόν! “Είσαι σκληρός “κ@ρ@@λης” – video

Οι Λος Άντζελες λέικερς πανηγύρισαν στο τέλος του αγώνα με τους Ντάλας Μάβερικς, καθώς πήραν τη νίκη με 119-10 στην παράταση, καθώς η κανονική διάρκεια έληξε με σκορ 103-103.

Το παιχνίδι μετετράπη από νωρίς σε μια μεγάλη “μάχη” ανάμεσα στον “Βασιλιά” και τον… διάδοχό του, αφού Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόνσιτς έκαναν απίστευτα πράγματα στο παρκέ. Ο Αμερικανός τελείωσε το ματς με 39 πόντους, 12 ριμπάουντ και 16 ασίστ, ενώ ο Σλοβένος με 31 πόντους, 15 ασίστ και 13 ριμπάουντ.

Δίπλα τους οι Ντέιβις με 31 πόντους και Πορζίνγκις με 16 πόντους, αλλά οι δυο τους ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, με την κάμερα να “πιάνει” τον Λεμπρόν Τζέιμς να αποθεώνει στο τέλος τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. “Είσαι σκληρός κ@ρ@@λης”, φάνηκε να του λέει στο αυτί.

Luka meets the player he looked up to growing up 👑 pic.twitter.com/UTUACFTSfJ

— ESPN (@espn) November 2, 2019