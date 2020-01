Φρίκαρε τους πάντες στο παρκέ και στην κερκίδα, ο τραυματισμός του Ντουάιτ Πάουελ στο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, αφού ο Αμερικανός έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν μάλιστα λόγο για ρήξη αχίλλειου τένοντα, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν για την ομάδα του Λούκα Ντόνσιτς. Ο Σλοβένος ήταν συγκλονισμένος τόσο τη στιγμή του κακού, όσο και μετά το τέλος του αγώνα, οπότε και ζήτησε να προσευχηθούν όλοι για τον συμπαίκτη του, μέσα από το twitter.

prayers up for my guy!!! @DwightPowell33 you will come back stronger🙏🙏 pic.twitter.com/cCAorXuhuM

— Luka Doncic (@luka7doncic) January 22, 2020