NBA: Κι όμως ο Κάρι καρφώνει! Έκλεισε… στόματα ο Αμερικανός – video

Μπορεί ο Στεφ Κάρι να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA και πιθανότατα ο νούμερο ένα σουτέρ όλων των εποχών στο «μαγικό κόσμο», έχει δεχθεί όμως αρκετή… κριτική για την ελλιπή αθλητικότητά του, με τους haters να υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί ούτε να καρφώσει.

Ο ίδιος απέδειξε ότι έχουν άδικο όμως, αφού σε ένα video που ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter, όχι μόνο καρφώνει στην προπόνηση, αλλά το κάνει και με ένα εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα, που θυμίζει… Λεμπρόν Τζέιμς.

In my 30’s still holding on 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/uRF9h0odkq

— Stephen Curry (@StephenCurry30) August 1, 2018