NBA: “Λύγισε” κι ο… Πόποβιτς στην επιστροφή του Πάρκερ! – videos

Μετά από 4 πρωταθλήματα (2003, 2005, 2007, 2014) και ένα τίτλο ΜVP σε τελικούς (2007), ο Τόνι Πάρκερ αποχώρησε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς για τους Σάρλοτ Χόρνετς και στην επιστροφή του στο γήπεδο που δοξάστηκε, “λύγισαν” και τα… τσιμέντα.

Ο Γάλλος πρωταθλητής Ευρώπης έπαιξε για πρώτη φορά ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του και δεν σταμάτησε να αποθεώνεται από τους οπαδούς στην κερκίδα, παρότι μάλιστα βγήκε νικητής στο ματς, με σκορ 108-93.

Κι ο ίδιος όμως, εμφανώς συγκινημένος, ανταπέδιδε διαρκώς προς τις κερκίδες, ενώ είχε θερμούς εναγκαλισμούς με πρώην συμπαίκτες του, πριν συγκινήσει τους πάντες, στην αγκαλιά του με τον πρώην προπονητή του, Γκρεγκ Πόποβιτς.

Tony Parker looks on as the @spurs welcome him back to San Antonio! 👏 pic.twitter.com/n2gKETdNZB — NBA TV (@NBATV) January 15, 2019

TONY x PAU The return to San Antonio is coming up on @NBATV! pic.twitter.com/5oW11CxK1w — NBA (@NBA) January 15, 2019