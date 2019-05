NBA: Μένει εκτός ο Ντουράντ! Χάνει τον πρώτο τελικό

Με μία τεράστια απουσία θα ξεκινήσουν τις «μάχες» με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς για τους τελικούς στη Δυτική Περιφέρεια του NBA, οι πρωταθλητές Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Κι αυτό γιατί ο Κέβιν Ντουράντ δεν πρόκειται τελικά να είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι της σειράς, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου ESPN. Ο Αμερικανός MVP των περσινών τελικών μάλιστα, παραμένει αμφίβολος και για τα επόμενα παιχνίδια, αφού δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει όσα περισσότερα ματς μπορεί.

Kevin Durant is out for at least Game 1 of the WCF, source tells ESPN. He’s not being re-evaluated until Thursday so it’s “unlikely “ he plays Game 2 either.

