NBA – Ντουράντ: Μπήκε σε… ιστορικό top-10

Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε.. επικό ματς κόντρα στους Ρόκετς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουν οι Γουόριορς μια ακόμα νίκη στα ημιτελικά της Δύσης στο ΝΒΑ.

Ρόκετς – Γουόριορς: «Οργίασαν» Χάρντεν και Ντουράντ! video

O “KD” πέτυχε 46 πόντους, έφτασε τους 3.955 στα πλέι οφ του ΝΒΑ και ανέβηκε στην 10η θέση των κορυφαίων σκόρερ στα πλέι οφ. Ο Ντουράντ άφησε… πίσω του τον Ντουέιν Ουέιντ.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι ο Ντουράντ έφτασε και τα 297 τρίποντα σε πλέι οφ, ανεβαίνοντας στην 7η θέση του πίνακα με τους παίκτες που έχουν πετύχει τα περισσότερα σουτ τριών πόντων.

Πίσω του άφησε τον… Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την 20ετή καριέρα του με 292 τρίποντα στην postseason…

Congrats to @KDTrey5 of the @warriors for moving up to 10th on the #NBAPlayoffs all-time scoring list! #StrengthInNumbers #NBAonABC pic.twitter.com/rFvP26wGwv

— NBA (@NBA) May 5, 2019