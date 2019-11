NBA – Ντουράντ: Γι’ αυτό έφυγε από τους Γουόριορς! Η αποκάλυψη του Αμερικανού – video

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό, αποδείχθηκαν τελικά αληθινές, αφού ο ίδιος ο Κέβιν Ντουράντ αποκάλυψε ότι ο τσακωμός του με τον Ντρέιμοντ Γκριν ήταν μια από τις αιτίες για την αποχώρησή του από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ρωτήθηκε σχετικά για το περιστατικό στα αποδυτήρια, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ESPN και απάντησε ότι «Σίγουρα. Εννοείται. Δεν πρόκειται να πω ψέματα γι’ αυτό. Όταν σου μιλάει έτσι ο συμπαίκτης σου, μετά το σκέφτεσαι.»

"Definitely. For sure. I'm not gonna lie about it."

–Kevin Durant on if his heated exchange with Draymond Green was a factor in his decision to leave the Warriors

(via @firsttake) pic.twitter.com/luuS6Fd22C

— ESPN (@espn) October 31, 2019