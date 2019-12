Άλλη μία διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη φετινή σεζόν του NBA αφού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην Ανατολική περιφέρεια για το μήνα Νοέμβριο. Στη Δύση την αντίστοιχη διάκριση πήρε το “παιδί-θαύμα” Λούκα Ντόντσιτς.

Ο “Greek Freak” με 30.9 πόντους, 13.4 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι, έχει οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή της περιφέρειας αλλά και της λίγκας. Στο αντίποδα ο Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς κάνει φοβερά πράγματα φέτος στο παρκέ έχοντας έχει 30.8 πόντους, 9.9 ριμπάουντ και 9.6 ασίστ ανά παιχνίδι.

