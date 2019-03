NBA: Ο Χιλντ ξεπέρασε τον Στογιάκοβιτς! video

Με τον Μπάντι Χιλντ να καταρρίπτει το ρεκόρ τριπόντων σε μια σεζόν για την ομάδα του, οι Σακραμέντο Κινγκς νίκησαν 112-103 τους Σανς.

Ο άσος των Κινγκς είχε 7/14 και έφτασε τα 245 τρίποντα, πέντε περισσότερα από τον Πέτζα Στογιάκοβιτς. Ο παλιός άσος του ΠΑΟΚ, είχε σημειώσει το δικό του ρεκόρ την σεζόν 2003-04 (είχε καταρρίψει τότε το ρεκόρ των 225 του Μιτς Ρίτσμοντ από το 1995/96).

☔️ @buddyhield (25 PTS, 7 3PM) sets the franchise record for threes made in a season and the @SacramentoKings are victorious at home! #SacramentoProud pic.twitter.com/cfim2LNjuL

— NBA (@NBA) March 24, 2019