NBA: Οι Σπερς τίμησαν τον Τόνι Πάρκερ και απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο “9”!

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς μπορεί να ηττήθηκαν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (109-113) αλλά η χθεσινή βραδιά ήταν ιδιαίτερη για την ομάδα καθώς στο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις αποσύρθηκε η φανέλα με το νούμερο “9” που φορούσε ο Τόνι Πάρκερ, για 17 ολόκληρα χρόνια, από το 2001 έως το 2018 και κρεμάστηκε στην οροφή του «AT&T Center» ανάμεσα σε αυτές των υπόλοιπων θρύλων της ομάδας.

Ο θρυλικός Γάλλος πλέι μέικερ που αποσύρθηκε το καλοκαίρι του 2019 παίζοντας στους Σάρλοτ Χόρνετ επιλέχθηκε το 2001 στο νούμερο 28 του ντραφτ από τους Σπερς και τελικά κατέκτησε μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα (2003, 2005, 2007 και το 2014). Χρίστηκε All-Star έξι φορές (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014) ενώ ανακηρύχθηκε MVP στο πρωτάθλημα των Σπερς το 2007.

Παρόντες για να τιμήσουν τον κορυφαίο Γάλλο μπασκετμπολίστα στα χρονικά, ήταν όλοι έχτισαν την ιστορία των Σαν Αντόνιο Σπερς την τελευταία εικοσαετία. Εκτός από τον προπονητή, Γκρεγκ Πόποβιτς, παρόντες ήταν οι Τιμ Ντάνκαν, Μανού Τζινόμπιλι, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο συμπατριώτης του, Μπόρις Ντιαό και φυσικά η οικογένεια του.

Ο Τόνι Πάρκερ απευθύνθηκε στους φίλους της ομάδας μιλώντας μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο ο Γκρεγκ Πόποβιτς του ανακοίνωσε ότι θα αρχίζει βασικός στα παιχνίδια των Σπερς ενώ τον χαρακτήρισε «δεύτερο πατέρα» όχι μόνο όσον αφορά το μπάσκετ, αλλά για την επιρροή που είχε στη ζωή του γενικότερα.

It's official!@tonyparker's No. 9 jersey will live on in the rafters forever. #MerciTony pic.twitter.com/DNqrnZLRew

— San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019