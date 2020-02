Ανακοινώθηκαν οι Κόμπι Μπράιαντ, Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ, ως οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Hall of Fame.

Η φετινή επιλογή των υποψηφίων για το Hall Of Fame ήταν ιδιαίτερα συγκινητική λόγω της απώλειας του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος μαζί με τους Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ αποτελούν τα “βαριά” ονόματα της “τάξης του 2020”.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους υποψήφιους πρόκειται για την 10 φορές All Star WNBA Ταμία Κάτσινγκς από τους Ιντιάνα Φίβερ, την 3 φορές πρωταθλήματος στο NCAA με το Μπέιλορ Κιμ Μίλκι, την πέντε φορές πρωταθλήτρια Division II Μπράρμπαρα Στίβενς, τον τέσσερις φορές προπονητή της Χρονιάς στο NCAA , Έντι Σάτον και τον δις πρωταθλητή ΝΒΑ με τους Χιούστον Ρόκετς, κόουτς Ρούντι Τομζάνοβιτς.

Κατά τη διάρκεια του Final Four του NCAA που θα γίνει στην Ατλάντα, στις 4 Απριλίου θα ανακοινωθούν οριστικά τα ονόματα αυτών που θα εισαχθούν στο Hall Of Fame, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Αυγούστου στο Σπρινγκφιλντ.

Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett and Tamika Catchings headline the 2020 Hall of Fame Class finalists 🌟 pic.twitter.com/ABMG9Pix0D