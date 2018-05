Η επιστροφή του Στεφ Κάρι, «έκλεψε» την παράσταση στη δεύτερη νίκη των Γουόριορς επί των Πέλικανς για για πλέι οφ του NBA, αλλά ήταν ένα καλάθι του Ιγκουοντάλα που θα μείνει στην… ιστορία.

Κι αυτό γιατί ο φόργουορντ των πρωταθλητών, έφυγε στον αιφνιθδιασμό και κάρφωσε στο καλάθι των Νιου Ορλίνς, με την μπάλα όμως να παίρνει εντυπωσιακή τροχιά, για να καταλήξει στο καλάθι με τον πιο απίθανο τρόπο. Θα είναι σίγουρα μία από της φάσεις της χρονιάς στο NBA.

Andre Iguodala… SOMEHOW drops it in! 🤔#DubNation @NBAonTNT pic.twitter.com/usrdAvlDPh

— NBA (@NBA) May 2, 2018