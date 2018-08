NBA: Στο Χιούστον ο Καρμέλο! «Χτίζεται» η superteam των Ρόκετς – video

Οι Χιούστον Ρόκετς ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Καρμέλο Άντονι, προσθέτοντας ένα all star στο ήδη γεμάτο ρόστερ τους, θέλοντας να «στήσουν» τη δική τους superteam, που θα μπορέσει να πάρει τον τίτλο από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι «ρουκέτες» είχαν πέρυσι την καλύτερη ομάδα βάσει αριθμών στην κανονική περίοδο του NBA, δεν κατάφεραν όμως να ξεπεράσουν το εμπόδιο των «πολεμιστών» στους τελικούς της Δύσης, γεγονός που φαίνεται ότι τους έχει… πεισμώσει. Και με την απόκτηση ενός από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας, έστω και στα 33 του, ελπίζουν ότι θα φτιάξουν τη δική τους… υπερ-ομάδα, για να «σπάσουν» την πρωτοκαθεδρία της ομάδας του Στηβ Κερ.

OFFICIAL: #Rockets GM Daryl Morey announced today that the team has signed free agent forward @carmeloanthony.

📝 » https://t.co/xaiWjZG8Wl pic.twitter.com/qnZqRGZ8Uc

— Houston Rockets (@HoustonRockets) August 13, 2018