NBA: Στον τελικό της Ανατολής οι Μπακς με… σούπερ Αντετοκούνμπο

Η τελευταία φορά που οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν καταφέρει να προκριθούν στον τελικό της περιφέρειας ήταν πριν από 18 χρόνια. Τότε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μόλις έξι ετών. Τώρα, όμως, είναι ο ηγέτης των «ελαφιών» κι εκείνος που με ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση πήρε την ομάδα του από το χέρι, την οδήγησε στην 4η νίκη στη σειρά κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα μεγάλη πρόκληση.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ξανά εκπληκτικός, άγγιξε το triple-double τελειώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους (4/5 βολές, 8/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 4 λάθη στα 31 λεπτά που αγωνίστηκε και οδήγησε τους Μπακς εκ του ασφαλούς στο 4-1 κόντρα στους Σέλτικς του σπουδαίου Κάιρι Ίρβινγκ.

Όταν στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ στο NBA οι Σέλτικς είχαν κάνει το break στην έδρα των Μπακς, κάποιοι βιάστηκαν να ξεγράψουν τα «ελάφια». Αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του είχαν άλλη άποψη. Νίκησαν το δεύτερο ματς στην έδρα τους, έκαναν το break στη Βοστώνη και με τη σειρά στο 3-1, το παιχνίδι τα ξημερώματα της Πέμπτης (09.05.2019) ήταν πρώτη από τις τρεις ευκαιρίες που τους απέμεναν για να πάρουν την πρόκριση. Και αυτή την ευκαιρία δεν την άφησαν να πάει χαμένη.

Πλέον, ομάδα του Μάικ Μπαντενχόλζερ περιμένει –με πλεονέκτημα έδρας- τον αντίπαλό της στον τελικό της Ανατολής, που θα προκύψει από την σειρά των Ράπτορς με τους Σίξερς (3-2).

Οι Μπακς έτρωγαν… σίδερα και μπήκαν στο παιχνίδι με τους Σέλτικς εντυπωσιακά. Είχαν το προβάδισμα από το πρώτο λεπτό, δεν το έχασαν επί της ουσίας ποτέ και έφτασαν εύκολα στο 116-91, στο 4-1 στη σειρά και στην πρόκριση.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πήραν προβάδισμα 9 πόντων αλλά η απόφαση να αποσυρθεί ο Αντετοκούνμπο στον πάγκο έδωσε στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να ροκανίσουν τη διαφορά και να προηγηθούν με 18-19. Αλλά η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους Μπακς μπροστά 22-19.

Στο δεύτερο 12λεπτο οι Μπακς πάτησαν… γκάζι και βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με 13 πόντους, οι Σέλτικς μείωσαν ξανά αλλά το ημίχρονο τελείωσε στο 52-36. Ίδιο το σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Σελτικς να προσπαθούν να ρίξουν τη διαφορά (που έφτασε μέχρι και τους 15 πόντους) αλλά οι Μπακς «γκάζωσαν» ξανά και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 18 πόντους. Το τελευταίο 12λεπτο έμοιαζε και ήταν τυπική διαδικασία. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 25 πόντους (98-73) και κάπως έτσι φτάσαμε στο τελικό 116-91.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τους Μπακς από το χέρι και για άλλη μια φορά είχε συμπαραστάτη τον Κρις Μίντλετον, που πέτυχε 19 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικοί για τους νικητές ήταν και οι Έρικ Μπλέντσο με 18 πόντους και Τζορτζ Χιλ 16.

Kha$h was money with 19 points, 8 rebounds and 5 assists!! #FearTheDeer pic.twitter.com/EPMzlAAmAJ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 9, 2019