Με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Summer League, ο Ναζ Μήτρου – Λονγκ κατάφερε να βρει το συμβόλαιο που έψαχνε στο NBA και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ιντιάνα Πέισερς.

Η ομάδα ανακοίνωσε μάλιστα και επίσημα την απόκτηση του Ελληνοκαναδού γκαρντ, ο οποίος αναμένεται να πάρει σύντομα και το ελληνικό διαβατήριο για να τεθεί στη διάθεση της ελληνική εθνικής ομάδας. Ο Λονγκ υπέγραψε πάντως συμβόλαιο two-way και επομένως θα πρέπει να «παλέψει» για να κρατήσει τη θέση του στο ρότερ των Πέισερς.

OFFICIAL: We have signed Naz Mitrou-Long (@NazzyJML) to a two-way contract ✒️ pic.twitter.com/1xH3gjJbwT

— Indiana Pacers (@Pacers) July 31, 2019