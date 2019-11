Ο Στεφ Κάρι βιώνει μία από τις πιο άσχημες στιγμές της καριέρας του καθώς έσπασε το αριστερό του χέρι στον χθεσινό αγώνα των Γουόριορς με τους Σανς όταν στην τρίτη περίοδο ο Άαρον Μπέινς προσγειώθηκε πάνω του.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ζημιά που έπαθε ο γκαρντ των Γουόριορς τα social media γέμισαν με ευχές συναδέλφων του NBAers οι οποίοι του εύχονταν περαστικά και γρήγορη επάνοδο στα παρκέ.

Δείτε εδώ κάποιες χαρακτηριστικές αναρτήσεις

Praying for a speedy recovery my guy @StephenCurry30 🙏🏼🙏🏼

https://twitter.com/CJMcCollum/status/1189774967254204417

https://twitter.com/jaytatum0/status/1189796768705372160

Prayers up to my brother STEPH get well soon Broski🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

— Patrick Beverley (@patbev21) October 31, 2019