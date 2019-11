NBA: Χάρντεν και Ντόντσιτς έκαναν επίδειξη δύναμης! videos

Έχοντας τον Τζέιμς Χάρντεν σε «μεγάλη» βραδιά, οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν εύκολα από την έδρα των Μπουλς (117-94) και πανηγύρισαν την έκτη εφετινή τους νίκη στο ΝΒΑ. Ο “Μούσιας” σημείωσε double-double με 42 πόντους και δέκα ριμπάουντ, χάνοντας το triple-double για μια ασίστ!

🚀 @JHarden13 erupts for 42 PTS, 10 REB, 9 AST in the @HoustonRockets' win vs. Chicago! #OneMission pic.twitter.com/pEqLRTWE9V

— NBA (@NBA) November 10, 2019