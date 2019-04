NCAA: Κατέκτησε τον τίτλο το Virginia! – videos

Όπως είχε προβλέψει και ο Ρικ Πιτίνο του Παναθηναϊκού, οι Virginia Cavaliers αναδείχθηκαν πρωταθλητές του NCAA, μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό κόντρα στο Texas Tech, το οποίο και κρίθηκε στο έξτρα χρόνο της παράτασης.

Το παιχνίδι ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, με τους νικητές να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο στο τέλος, αλλά να βρίσκουν τρίποντο ισοφάρισης στην τελευταία τους επίθεση, για να στείλουν το ματς στην παράταση με σκορ 68-88.

Εκεί ήταν όμως εμφανώς καλύτεροι από τους αντιπάλους τους και με τον ΝτεΆντρε Χάντερ να δείχνει έτοιμος για NBA, με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 τρίποντα στην παράταση, πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

De'Andre Hunter TOOK OVER for Virginia in the 2nd half & OT! 👏 #NationalChampionship | #GoHoos pic.twitter.com/w9JGlgzKEA

"It goes from stunned in Charlotte to redeemed in Minneapolis."

Soak it in, @UVAMensHoops 👏#NationalChampionship pic.twitter.com/l650WrgTQB

— NCAA March Madness (@marchmadness) April 9, 2019