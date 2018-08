Νέα επίθεση Τραμπ σε Λεμπρόν! Έξαλλος ο Μάικ Τζέιμς: «Βούλωσέ το»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε ασχολίαστη τη δήλωση του Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να χωρίσει την κοινωνία της χώρας μέσω του αθλητισμού.

Ο «Πλανητάρχης» επιτέθηκε στον άσο των Λέικερς, ρίχνοντας τα βέλη του και στον γνωστό δημοσιογράφο του CNN, Ντον Λίμον.

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε στον πιο χαζό άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Ντον Λίμον. Έκανε τον Λεμπρόν να φαίνεται έξυπνος, κάτι που δεν είναι εύκολο να κάνει κάποιος. Μου αρέσει ο Μάικ!», ανέφερε ο Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την προτίμησή του στον Μάικλ Τζόρνταν.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018