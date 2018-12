Τελείως διαφορετική είναι η νέα φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, που σχεδίασε για λογαριασμό της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Nike σε συνεργασία με το NBA.

Πρόκειται για μία ειδική έκδοση, που θυμίζει το παρελθόν των “ελαφιών” και η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του «Earned Edition», μιας έκδοσης που γίνεται κάθε χρόνο, για τις ομάδες που είχαν βρεθεί την προηγούμενη σεζόν, στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

From the BOLD colors of our past, comes the 2018-19 Earned Edition » https://t.co/UOogyB41bM pic.twitter.com/UuCuSSoSfb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 12, 2018