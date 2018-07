Νέα «μπαμ» στο ΝΒΑ! Ασυναγώνιστοι Γουόριορς και Λέικερς

«Μπαμ» οι Λέικερς, «μπαμ» και οι Γουόριορς. Μία ημέρα μετά τη μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες, οι «πρωταθλητές» του ΝΒΑ απάντησαν στους «λιμνανθρώπους» με ΝτεΜάρκους Κάζινς!

Οι «πολεμιστές» προχώρησαν σε μία σπουδαία μεταγραφή, αποκτώντας τον 28χρονο σέντερ, ο οποίος είχε ακουστεί δυνατά για τους Λέικερς.

Το συμβόλαιο του είναι διάρκειας ενός έτους, με απολαβές 5,3 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο Κάζινς θα τεθεί στη διάθεση των Γουόριορς τον χειμώνα (Δεκέμβριο ή Ιανουάριο), λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.

Στο μεταξύ, οι Λέικερς συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του Λος Άντζελες να είναι έτοιμη να «κλείσει» και τον Ραζόν Ρόντο.

Μετά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στέφενσον και ΜακΓκι, οι «λιμνάνθρωποι» θα κάνουν δικό τους και τον ποιοτικό πόιντ γκαρντ. Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον με ανάρτησή του στο twitter ο έγκυρος Αντριάν Βοϊναρόφσκι, ο οποίος αναφέρει ότι η συνεργασία των δυο πλευρών θα είναι για έναν χρόνο.

Rondo is signing a one-year deal with Lakers, per source. https://t.co/wDG7BO7hLk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2018