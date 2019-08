Ο Δημήτρης Ιτούδης βρήκε στο πρόσωπο του Ρον Μπέικερ τον παίκτη που αναζητούσε για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανακοίνωσαν την απόκτησή του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με τον 26χρονο γκαρντ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Στα 96 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με Νιου Γιορκ Νικς και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ο Μπέικερ έχει μέσο όρο 3,1 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

⚡️ Ron Baker joined CSKA!

Guard @RonBaker31 (26 y.o., 193 cm) will become the first native American on our team. The player signed 1-year contract.#CSKAbasket pic.twitter.com/XjQdaXbHsY

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 1, 2019