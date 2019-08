Νέος πρόεδρος της FIBA ο Χαμάνε Νιάνγκ!

Νέο “αφεντικό” στην Παγκόσμια Ομοσπονδία μπάσκετ. Το συνέδριο της FIBA στο Πεκίνο αποφάσισε πως ο Χαμάνε Νιάνγκ είναι ο καταλληλότερος να διαδεχθεί τον Οράσιο Μουρατόρε και να αναλάβει τα ηνία της μέχρι το 2023.

Congratulations to Hamane Niang! Elected #FIBA President for the 2019-2023 term of office.

Εκπρόσωποι από 156 ομοσπονδίες εξέλεξαν ομόφωνα τον Νιάνγκ, που ήταν αντιπρόεδρος της FIBA, πρόεδρος της FIBA Αφρικής από το 2014 μέχρι το 2019 καθώς και πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ όπως και υπουργός Αθλητισμού στην πατρίδα του.

Hamane Niang, FIBA's new President for 2019-2023 term of office along with new Central Board membershttps://t.co/ngy0cL7BoL

