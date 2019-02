No problem! Οι Μπακς τα κατάφεραν και χωρίς Αντετοκούνμπο – video

Μπορούν και χωρίς τον Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak» προφυλάχθηκε λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο, ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν εκτός έδρας τους Μπουλς με 117-106.

Τα «Ελάφια» είχαν ένα κακό πρώτο δωδεκάλεπτο (10-23) αλλά στη συνέχεια βρήκαν τα… βήματα τους και πέρασαν νικηφόρα από το Σικάγο, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 46-14.

Ο Κρις Μίντλετον και ο Μάλκολμ Μπρόγκντον είχαν από 22 πόντους για τους νικητές, με τον Μπρουκ Λόπεζ να προσθέτει 13 πόντους και 5 κοψίματα.

Για τους Μπουλς (έπεσαν στο 16-45), οι Λάουρι Μάρκανεν και Ρόμπιν Λόπεζ είχαν από 26 πόντους, με τον Ζακ ΛαΒίν να μένει στους 11 πόντους με 4/13 σουτ, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ.