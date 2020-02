Μία δήλωση που έχει ήδη αρχίσει να συζητείται στις ΗΠΑ, έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά το τέλος του All Star Game στο Σικάγο, αφού στην ουσία πέταξε… μπηχτή στον Τζέιμς Χάρντεν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak ρωτήθηκε για την τακτική της ομάδας του στην τελευταία περίοδο, όπου και σκόραρε ελάχιστα, επιτρέποντας την ανατροπή της Team Lebron και τελικά την ήττα.

“Μαγικό” All Star Game με πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο! videos

Ο Έλληνας γκαρντ-φόργουορντ λοιπόν τόνισε ότι το πλάνο τους ήταν να επιτεθεί όποιος μαρκάρεται από τον Χάρντεν “καυτηριάζοντας” έτσι τις αμυντικές δυνατότητες του… αντιπάλου του πέρυσι για το βραβείο του MVP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο παίκτες φαίνεται να βρίσκονται σε κόντρα, με τον Χάρντεν να μην παραδέχεται ποτέ την ανωτερότητα του Αντετοκούνμπο την περσινή σεζόν και τη ανάδειξή του σε κορυφαίο της κανονικής περιόδου.

Giannis says the plan was to attack James Harden in the 4th quarter



“Offensively we just tried to find whoever James Harden was guarding”



(🎥 @TheAthleticNBA )