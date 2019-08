Η έναρξη της σεζόν στο NBA αργεί ακόμα, όμως το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη ανακοίνωσε όλο το πρόγραμμα της σεζόν, με τους Μιλγουόκι Μπακς να ξεκινούν τη χρονιά με ντέρμπι.

Πιο συγκεκριμένα, τα «ελάφια» αγωνίζονται την πρώτη αγωνιστική κόντρα στους ενισχυμένους Χιούστον Ρόκετς του Χάρντεν και του Γουέστμπρουκ, με το ματς να είναι προγραμματισμένο για τις 24 Οκτωβρίου.

Bucks to open at Houston on Oct. 24 with first game at @FiservForum set for Oct. 26 vs. Miami#FearTheDeerhttps://t.co/jIQwUvDn09 — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 12, 2019

Ως η κορυφαία ομάδα της περσινής σεζόν δε και με τον MVP της χρονιάς στο ρόστερ τους, οι Μπακς του Αντετοκούνμπο περιλαμβάνονται και στο «εμπορικό» πρόγραμμα των Χριστουγέννων, δίνοντας ματς στις 25 Δεκεμβρίου και μάλιστα ντέρμπι με τους Σίξερς του Εμπίντ.

The Christmas slate is OFFICIALLY loaded 🎄🏀 pic.twitter.com/FK0BsyJCBi — ESPN (@espn) August 12, 2019

Ολόκληρο το πρόγραμμα των Μιλγουόκι Μπακς

Add the 2019-20 schedule to your calendar!! Tap the card below to add to your phone or desktop. — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 12, 2019