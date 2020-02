Ο Στεφ Κάρι επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αλλά με τους Γουόριορς να μην διεκδικούν ουσιαστικά κάτι μέχρι το τέλος της σεζόν, δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά τη φετινή περίοδο.

Ο δύο φορές MVP των τελικών του NBA θα προσπαθήσει να βρει ρυθμό ώστε να είναι έτοιμος την επόμενη σεζόν, μαζί με τον επίσης τραυματία Κλέι Τόμπσον και την ομάδα που θα προσπαθήσουν να στήσουν από την αρχή γύρω του οι “πολεμιστές”.

Άπαντες θέλουν πάντως να τον προφυλάξουν έως τότε και είναι χαρακτηριστικό ότι στις προπονήσεις φόρεσε κόκκινο φανελάκι, ώστε να έχουν το νου τους οι συμπαίκτες του και να μην τον μαρκάρουν ούτε… κατά λάθος.

Warriors back from the break for a late Tuesday practice. Steph Curry shooting afterward with Draymond Green. They play Thursday at home vs Rockets. pic.twitter.com/FH6iEfpHds