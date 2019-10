ΝΒΑ: «Κρατάνε» τον… γίγαντα οι Σέλτικς! Τι συμβόλαιο δίνουν στον Τάκο Φολ – videos

Αποτελεί την… ατραξιόν της ομάδας, με τους οπαδούς των Μπόστον Σέλτικς να πανηγυρίζουν κάθε φορά που πατάει το πόδι του στο παρκέ κατά τη διάρκεια των αγώνων της Preseason.

Ο πανύψηλος (2,31!) Τάκο Φολ έχει «κερδίσει» τους πάντες στη Βοστόνη, αλλά ακόμη υπάρχουν αμφιβολίες για την αθλητικότητά του, η οποία τον άφησε και εκτός ντραφτ, καταλήγοντας μέσω summer league στους Σέλτικς.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ όμως κατάφερε τελικά να κερδίσει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα, υπογράφοντας two-way contract, ξεκινώντας από τη G-League, αλλά αγωνιζόμενος και τουλάχιστον για 45 ημέρες στο NBA.

Celtics are converting 7-foot-6 rookie Tacko Fall to a two-way contract, league sources tell ESPN. He will spend most of his season developing with G-League affiliate Maine, but can spend up to 45 days with Celtics in NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 13, 2019