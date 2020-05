Το ΝΒΑ προσπαθεί να δει τη φετινή σεζόν να ολοκληρώνεται, αλλά το Δ.Σ. της Λίγκας ακόμα δεν μπορεί να βγάλει.. λευκό καπνό. Τι ανέφερε ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ, στους ιδιοκτήτες των τριάντα ομάδων.

Περίπου δυο ώρες διάρκεια είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ, με θέμα… τι άλλο, από τη συνέχεια της φετινής σεζόν.

Αν και συζητήθηκαν διάφορα σενάρια για την επανέναρξη της… δράσης και το φορμάτ που θα έχει το πρωτάθλημα για να φτάσει στο φινάλε του, δεν πάρθηκε κάποια απόφαση.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που προκύπτουν, ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο πως σκοπός του είναι να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα στις 31η Ιουλίου και να υπάρξει δράση στη Disney World της Φλόριντα!

Στην παρούσα φάση, φαντάζει δύσκολο να συμμετέχουν και οι 30 ομάδες στην επανέναρξη του ΝΒΑ, καθώς το πιθανότερο σενάριο βγάζει… εκτός δράσεις αυτές που δεν έχουν πιθανότητα συμμετοχής στα play off.

Κάτι τέτοιο, ανέφερε ο Μάικλ Τζόρνταν, ως ιδιοκτήτης των Χόρνετς, τονίζοντας πως θα ήταν ανώφελο να διεξαχθούν τα αδιάφορα παιχνίδια (επικαλέστηκε την ασφάλεια των παικτών) και πως οι ομάδες θα πρέπει να επιστρέψουν στη δράση εφόσον είναι ασφαλείς.

NBA commissioner Adam Silver and the league office informed Board of Governors that July 31 is a target date for return of season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

Hornets owner Michael Jordan advocated on the call for player safety, and not simply having players return for meaningless games, sources said. Given the NBA is prioritizing health and safety first and foremost, 30 team return is unlikely. https://t.co/03pAvpDPi7